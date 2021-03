De Rode Duivels gaan naar Qatar volgens de CEO van de RBFA: "Een boycot is niet opportuun!"

Volgens onderzoek van de Engelse krant The Guardian zijn er al meer dan 6.500 doden gevallen tijdens het bouwen van de stadions voor het WK. Toch denkt CEO Peter Bossaert niet aan een boycot.

Bij de werkzaamheden voor het WK voetbal volgend jaar in Qatar zouden zeker al 6.500 doden zijn gevallen. De Belgische voetbalbond (KBVB) wil via internationale druk een verbetering van de mensenrechten afdwingen in Qatar, maar een boycot van het toernooi ligt niet op tafel.

Bij Sporza gaf Peter Bossaerts een woordje uitleg over het standpunt dat de RBFA inneemt tegenover het WK in Qatar: "We kijken als voetbalbond niet weg van die problematiek", reageert Peter Bossaert voor het eerst. "We willen het voetbal als hefboom gebruiken om verandering mogelijk te maken. Nu het WK in aantocht is, moeten we de internationale aandacht gebruiken als drukkingsmiddel."

Volgens Bossaert is er al veel gebeurd sinds in 2013 de eerste rapporten verschenen over de penibele werkomstandigheden. "Niet alleen van de voetbalorganisaties, maar ook van de mensenrechtenorganisaties kwam veel druk", zegt hij. "Ondertussen is Qatar het enige land in de regio waar hervormingen worden doorgevoerd. Dat bewijst dat het systeem van internationale druk werkt bij een geopolitiek probleem."

"Boycot WK is niet opportuun"

De KBVB overweegt geen individuele acties, maar probeert de krachten te verenigen met de wereldvoetbalbond FIFA. "Er zijn al veel concrete gesprekken geweest tussen de FIFA en Qatar."

"Sinds 8 september is de arbeidswetgeving grondig hervormd. Het systeem van moderne lijfeigenschap is afgeschaft. Dit jaar heeft de FIFA ook een overeenkomst gesloten waarin ze niet alleen verbeteringen benadrukt, maar ook controle. De aanpassingen mogen geen dode letter blijven."

Een boycot van het toernooi is "niet het juiste middel", volgens Bossaert. "Een boycot is niet opportuun. De grootste slachtoffers zijn dan de gastarbeiders zelf."

"Nu verbeteren de werkomstandigheden, bij een boycot zouden de arbeiders teruggestuurd worden naar hun land van herkomst en belangrijke inkomsten verliezen. Een boycot is dus niet de juiste oplossing."