🎥 Duitse voetbalbond selecteert Lukas Nmecha (Anderlecht) en Niklas Dorsch (KAA Gent) voor EK onder 21 met fraaie video

De Duitse voetbalbond maakte de selectie met een fraaie video bekend. Het EK vindt plaats van 24 maart tot 6 juni, al zal het toernooi wel in twee aparte delen worden afgewerkt. Zo zal de groepsfase in maart plaatsvinden. De knock-outfase zal pas eind mei van start gaan.

In de selectie zitten ook de namen van Niklas Dorsch (KAA Gent) en Lukas Nmecha (Anderlecht). Woensdag 24 maart speelt die Mannschaft hun eerste wedstrijd tegen Hongarije.

Nauwelijks enkele dagen daarvoor speelt Anderlecht tegen Zulte Waregem (21 maart) en KAA Gent tegen Cercle Brugge (21 maart). Beide spelers komen gewoon in actie en zullen daags nadien aansluiten bij hun selectie. Het toernooi valt samen met de interlandperiode van de A-ploeg. Dus niemand zal hun jacht op de play-offs moeten voortzetten zonder hun internationals.

The U21 Mannschaft @DFB_Junioren just announced the selection of @NiklasDorsch30 for #U21EURO in this nice video! 👍🏼🇩🇪 #COBW https://t.co/ZdFJJxrf5q