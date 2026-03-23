Enkele Anderlecht-spelers moeten zich zorgen maken over hun plaats: "Voor hen zal er geen plaats zijn"

Anderlecht was zondag beneden alle peil. En bovenop de povere collectieve prestatie was ook het individuele niveau van sommige spelers zorgwekkend.

Aan wie dacht Jérémy Taravel na Anderlecht-Cercle, toen hij in de pers verklaarde dat sommige spelers na de interlandbreak wakker zullen moeten worden? Feit is dat de coach van Sporting allesbehalve tevreden was over zijn groep.

Hij noemde geen namen, maar Taravel was bijzonder duidelijk: "Sommigen gaan inderdaad een tandje moeten bijsteken. Ik wil alleen spelers die zich voor 1000% geven voor Anderlecht. Voor de anderen zal er geen plaats zijn voor sentiment of cadeaus", klonk het.

"We willen presteren in de Play-offs en in de finale. Dat worden elf finales. En dan moet je ook leveren, want Anderlecht kan geen zesde staan. We hebben een constant nodig, we moeten goede wedstrijden aan elkaar rijgen met de nodige energie en intensiteit", ging Taravel verder.

Stroeykens, Sardella en Verschaeren maakten weinig indruk

Er waren zondag meerdere afwezigen: Saliba, Llansana en Camara (op het laatste moment geblesseerd) ontbraken, en hun vervangers speelden voor hun kans. Maar Mario Stroeykens, die in het middenveld aan de aftrap verscheen, greep die niet: hij speelde een onzichtbare en nonchalante wedstrijd.

Killian Sardella had zijn zwakke eerste helft nog kunnen doen vergeten met een knap doelpunt, maar Taravel zou zich daar waarschijnlijk niet door laten misleiden: zodra Camara terug is, neemt die zijn plek weer in. En wat dan gezegd van de invalbeurt van Yari Verschaeren? Als Tajaouart een nieuwe kans verdient, blonken de "kets" van Neerpede niet uit tegen Cercle. En dat is ongetwijfeld ook wat Taravel bedoelde toen hij het had over sentiment of cadeaus: van eigen kweek zijn, zal niet langer volstaan...