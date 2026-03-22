Toch nog heuglijk nieuws in de Antwerp-familie: zoon van trainer Joseph Oosting is vader geworden

Er valt toch nog wat heuglijk nieuws te rapen in de Antwerp-familie. Trainer Joseph Oosting is grootvader geworden.

Opvallend nieuws kwam aan het licht na afloop van de wedstrijd OHL - Antwerp. De schoondochter van Antwerp-trainer Joseph Oosting was bevallen. Daardoor schoof Oosting ook al kort na het einde van de competitiematch aan voor een persconferentie. Het was uiteraard begrijpelijk dat de 54-jarige Nederlander snel naar zijn familie wilde.

Zijn zoon Thijs Oosting is vader geworden van een meisje. Zowel de moeder als de baby stellen het goed. Felicitaties zijn dus aan de orde. Ook vanwege onze redactie proficiat aan de familie Oosting. De trainer van Antwerp gaat voortaan dus ook als grootvader door het leven. Hij wordt er zo aan herinnerd hoe relatief het voetbal is.

Sportief moeilijke periode bij Antwerp

Dat zal hem misschien ook helpen om een sportief moeilijkere periode bij Antwerp een plaats te geven. Oosting is er niet in geslaagd om Antwerp naar de Champions' Play-offs te loodsen. Zijn ploeg heeft zelfs niet tot de laatste speeldag van de competitie mee kunnen doen voor de kwalificatie. Zondagavond werd dan ook nog verloren van OHL.

Binnenkort kan Oosting zich erop richten om toch nog een mooi verhaal te schrijven met Antwerp in de Europe Play-offs. De geboorte van zijn kleindochter zal ongetwijfeld een hart onder de riem zijn. De voetbalmicrobe is alvast sterk aanwezig in de familie Oosting. De 25-jarige Thijs Oosting speelt immers zelf bij het Nederlandse PEC Zwolle.

Oosting wil positief voetbal brengen in play-offs

Dat is de nummer 12 uit de Eredivisie. De geboorte van zijn kleindochter zal voor Joseph Oosting leiden tot heel wat heen en weer rijden tussen België en Nederland. Dat zal hij er zeker en vast voor over hebben. Binnenkort wil hij in de Europe Play-offs met Antwerp zo positief mogelijk voetbal brengen, wist hij nog te zeggen. 

