Gewezen Standard-speler gelinkt aan Antwerp en Club Brugge: "Maar Anderlecht was meest concreet"

Isaac Mbenza speelt momenteel bij Huddersfield Town in de Championship. Maar het had zomaar helemaal anders kunnen lopen.

De gewezen jeugdinternationael Isaac Mbenza heeft 5 goals en 8 assists op de teller bij Huddersfield Town in de Championship.

De 25-jarige speler is zo helemaal aan het opleven in de strijd tegen het behoud met zijn team. Maar het had ook zomaar anders kunnen aflopen.

Anderlecht

Mbenza werd vorige zomer gelinkt aan Antwerp en Brugge, maar blijkbaar had het richting hoofdstad gekund.

"Anderlecht was het meest concreet", aldus Mbenza zelf in La Dernière Heure. "Ik had contact met Verbeke, Kompany en Vercauteren." Uiteindelijk kwam er geen deal en bleef hij in Engeland.