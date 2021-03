🎥 Jonge snaak van KV Kortrijk vertrekt voor zijn debuut in de nationale ploeg van ...Maleisië

KV Kortrijk heeft tijdelijk afscheid moeten nemen van een speler. Luqman Hakim nam namelijk het vliegtuig richting zijn thuisland. Hij werd voor een eerste opgeroepen voor de interlands met Maleisië.

De 19-jarige aanvaller streek deze zomer neer aan het Guldensporenstadion, maar hij heeft zijn stempel nog niet meteen op het elftal van de Kerels kunnen drukken. Hij kwam dit seizoen nog maar één keer in actie. Toch geldt hij als een groot talent. In de NxGn Award, een verkiezing van Goal.com van de grootste talenten (U18), strandde hij eerder op de 49e plaats.



Daarnaast speelde Luqman al verschillende interlands bij de jeugdploegen, maar nu zal hij voor het eerst aansluiten bij de hoofdmacht van Maleisië. Toch zal hij zijn werkgever de komende weken missen: “Het is hier mijn tweede thuis.”