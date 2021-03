Kristof Delorge, onder meer ex-STVV, is op 35-jarige leeftijd overleden

Verschrikkelijk nieuws uit de voetbalwereld. Kristof Delorge, ex-speler van onder meer STVV en Verbroedering Geel, is namelijk overleden. De ex-voetballer werd 35 jaar oud.

Kristof Delorge is overleden. Volgens Het Laatste Nieuws moest de defensieve middenvelder in 2008 stoppen met voetballen door een hersentumor. Delorge speelde in het verleden voor STVV, Verbroedering Geel en Dessel Sport.