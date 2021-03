Is Vercauteren binnenkort alweer weg op de Bosuil? Management van Antwerp FC twijfelt over toekomst

Frank Vercauteren heeft Antwerp FC richting play-off 1 geloodst. De coach moet met het stamnummer één een ticket voor de voorronde van de Champions League proberen afdwingen. Al is het verre van zeker dat hij dat volgend seizoen ook zelf zal meemaken.

Het contract van Frank Vercauteren bij Antwerp FC loopt aan het einde van het seizoen af. De opvolger van de vertrokken Ivan Leko koos er in samenspraak met het bestuur van de Great Old voor om een contract voor korte termijn te tekenen.

Het plan is vervolgens om te kijken hoe de samenwerking verder moet verlopen. Volgens onze informatie is het momenteel allesbehalve duidelijk of Antwerp verder wil met Vercauteren. Op bestuursniveau zijn er twijfels. Wordt ongetwijfeld vervolgd.