Peter Maes duidelijk na corona-uitbraak bij STVV: "We mogen niet de slachtofferrol opnemen"

Het is bang afwachten op Stayen. Zaterdag staat de kelderkraker tegen rode lantaarn Waasland- Beveren op het programma, maar net dan is de club het slachtoffer van een wel heel vies beestje.

Ondertussen staat de teller bij de spelers al op tien coronabesmettingen. Het is nog even wachten op de resultaten van de testronde van woensdag, maar de kans lijkt echter miniem of de kelderkraker op de Freethiel ook effectief gespeeld zal worden.

Ook de trainersstaf bleef niet gespaard van het virus, inclusief trainer Peter Maes. Hij zit momenteel in zijn eigen tuinhuis in zelfisolatie: “Heel ziek ben ik geweest. Eigenlijk is de concentratie het grootste probleem. Langer dan een halfuur focussen lukt me niet”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Vier speeldagen voor het einde loert de rechtstreekse degradatie nog steeds om de hoek. Daar kunnen ze tegen Waasland-Beveren verandering in brengen, maar alles blijft nu nog een groot vraagteken: “Ik heb vijftien beschikbare spelers. Die trainen voort onder leiding van Davy Heymans. Ik heb vertrouwen in hem en sta voortdurend in contact. Het belangrijkste is dat we er geen drama van maken of de slachtofferrol opnemen. De fitte jongens moeten dit uit hun hoofd zetten en zich voorbereiden zoals altijd.”