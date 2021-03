Een jaar zonder supporters in het stadion: "Publiek haalt het beste in topsporters naar boven"

Het is nu al een jaar dat er zonder supporters in de stadions wordt gespeeld. Er treedt een soort van gewenning op, maar veel fans staan te trappelen om weer binnen te mogen. Want met of zonder, het maakt een groot verschil, ziet ook René Vandereycken.

Ook voor de spelers is dat belangrijk. "Publiek haalt het beste in topsporters naar boven, niet alleen in het voetbal, maar ook het basketbal, atletiek of zelfs darts. Als speler van Club merkte ik destijds al dat we altijd iets meer konden in een Europese match, wanneer het volle bak was, dan in een competitiematch, wanneer Olympia maar voor drie vierde gevuld was", klinkt het in Het Nieuwsblad.

De Pro League wil dit seizoen nog supporters toelaten. "Het is een goeie zaak dat de Pro League daarvoor opnieuw ijvert, op voorwaarde natuurlijk dat alles veilig kan worden georganiseerd, dus zeker niet met z'n allen tegelijk. Want hoe blij kan je zijn met een aangename wedstrijd als er dan achteraf weer meer mensen besmet blijken?"