Chaos dreigt maar kan men op de slotspeeldag nog uitstel vragen? "Daarom wou ik dat onmogelijk maken"

Het Belgisch voetbal gaat de laatste weken van de reguliere competitie in, maar juist dan richt het coronavirus (opnieuw) bij heel wat clubs de nodige schade aan. Momenteel staat Beerschot-Charleroi en de kelderkraker tussen Waasland-Beveren en STVV op de helling.

De kans lijkt echter miniem dat Charleroi en STVV na een resem aan besmette spelers dit weekend nog in actie zullen komen. Wedstrijden mogen nog uitgesteld worden, maar binnenkort staan alle ploegen op de voorlaatste en laatste speeldag op hetzelfde tijdstip ingepland. Momenteel moet enkel de slotspeeldag op hetzelfde tijdstip gespeeld worden, maar ook daar kan men nog van afwijken.

Want alleen de wedstrijden waar nog wel degelijk iets op het spel staat (Play-off 1, Play-off 2 of de degradatie) moeten op hetzelfde moment gespeeld worden. Dat zorgt dus voor de nodige problemen. Zo kan volgens Sporza pakweg Moeskroen op de laatste wedstrijd, weliswaar door een corona-uitbraak, uitstel vragen tegen Club Brugge, maar dan moet ook KV Oostende-Cercle Brugge verplaatst worden.

En dat zorgt opnieuw en voor de zoveelste keer voor de nodige chaos in het Belgisch voetbal. Want als KV Oostende later in actie moet komen, dan zal ook STVV-Anderlecht verzet moeten worden als paars-wit alsnog een gooi kan doen richting de top vier: "Net om dit alles te vermijden had ik gevraagd om vanaf 1 april uitstel onmogelijk te maken, maar dat wilden de clubs niet," zegt kalendermanager Nils Van Brantegem aan Sporza.