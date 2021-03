Officieel: Víctor Vázquez heeft nieuwe uitdaging beet en gaat aan de slag bij LA Galaxy

KAS Eupen stuntte afgelopen zomer met de komst van Adriano (ex-Barcelona) en Víctor Vázquez die in het verleden het mooie weer maakte blij Club Brugge. Uiteindelijk was zijn periode aan de Oostkantons maar van zeer korte duur.

Na amper twee maanden verliet de inmiddels 34-jarige Spanjaard wegens persoonlijke redenen de Kehrweg. Hij kwam uiteindelijk maar één keer in actie voor de Panda’s. Sindsdien moest hij op zoek naar een nieuwe club.

Víctor Vázquez moest even geduld uitoefenen, maar trekt nu naar de Verenigde Staten. Hij tekent bij LA Galaxy een contract voor één seizoen, met een optie op een extra jaar. Eerder was hij al eens actief in de MLS. In 2017 veroverde hij met Toronto de landstitel. Het is tevens ook zijn ex-coach van toen, Greg Vanney, die aan het roer staat bij zijn nieuwe werkgever.