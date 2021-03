Mag Gent nog dromen? "Alles winnen ... en hopen"

De nederlaag tegen Club Brugge (0-4) heeft de ambities van KAA Gent een ferme knauw gegeven. En toch blijven ze er nog enigszins in geloven bij de Buffalo's. Al zal het zeker niet makkelijk worden.

"Het is een ongelooflijk seizoen", besefte Hein Vanhaezebrouck na de 0-4 tegen Club Brugge. Hij had wat defensieve stabiliteit in de ploeg gebracht, maar in een gekke tweede helft tegen blauw-zwart liep het toch mis.

"Hadden we Club kunnen kloppen, dan stonden we op drie punten van de vierde plaats. Zo gek had het kunnen lopen. Nu staan we op zes punten, maar staan er veel ploegen voor ons nog steeds", aldus nog de coach van de Buffalo's.

Rechtstreekse duels

"We hebben het niet meer in eigen handen, maar moeten nu gewoon al onze wedstrijden winnen en dan hopen en kijken hoever we daarmee komen."

"Geen enkele wedstrijd is makkelijk. Laat ons maar beginnen met Cercle Brugge, die hebben nog veel om voor te spelen. Daarna volgt nog Standard, Charleroi en Zulte Waregem. Dat zijn rechstreekse duels om play-off 2 te halen, dat klopt. Maar we zullen dus top moeten zijn om dat te doen."