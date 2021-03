Nederland reageert erg verrast op Belgisch initiatief richting BeNeLiga: "Show us the money, zeggen de kleintjes"

De Pro League maakte een duidelijke incentive kenbaar dat het er alles wil aan doen om volop werk te maken van een BeNe Liga en dat alle kansen te willen geven. In Nederland werd er gereageerd op de zaak.

"We hebben met verbazing geluisterd naar het nieuws uit België", aldus Sjoerd Mossou van Algemeen Dagblad in Het Laatste Nieuws.

Scepsis

"Show us the money, zeggen de kleintjes. De kleintjes hebben in Nederland de macht", beseft de verslaggever.

"Deloitte mag nog honderd rapporten schrijven, zolang daar geen duidelijkheid over is, krijg je de kleintjes niet mee. Op dit moment voel ik meer scepsis dan optimisme over de BeNe Liga."