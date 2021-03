🎥 Kortrijk heeft nood aan de doelpunten van Gano: "Aan grootouders alles te danken" en "Punten nu het belangrijkste"

Zinho Gano heeft sinds zijn transfer naar Kortrijk getoond dat hij het doel nog altijd wel weet staan. In het algemeen gaat het wel niet zo goed met KVK, dat na een 0 op 6 toch weer vooral achterom moet loeren. Een overwinning in Eupen zou enorm goed doen.

Sinds januari verhuurt Genk Gano aan Kortrijk en daar komt de spits beduidend meer aan spelen toe. "Ik speelde 7 competitematchen en 1 keer in de beker tegen Standard. Ik heb vijf keer kunnen scoren, persoonlijk ben ik wel tevreden daarover", zegt Gano in een YouTube-filmpje op het kanaal van KV Kortrijk.

Na elk doelpunt zien we het gekende beeld: de twee vingers die naar boven wijzen. "Ik sta dicht tegen God. Een paar jaar geleden is mijn oma overleden. Dat is een teken naar haar toe. Mijn opa reed overal naar mij met elke training. Mijn oma deed gewoon alles. Aan hen heb ik alles te danken."

Volgende wens is dat de doelpunten ook resultaat opleveren voor het team. "Persoonlijk gaat het goed, maar ik zou ook graag hebben dat het goed gaat met het team." Aanvankelijk moet het niet gemakkelijk geweest zijn voor Gano, die voor zijn aankomst in het Guldensporenstadion lang aan de kant stond. "Als je een jaar geen match speelt, is het normaal dat je matchritme mist. Dat begint wel meer en meer te komen nu."

De aanvaller had voordien wel niet stilgezeten. "In het jaar dat ik niet speelde heb ik keihard gewerkt. Ik denk dat ik daar nu de vruchten van pluk." KVK moet echter wel beter kunnen dan de huidige veertiende plaats in het klassement. "Nu is het kwestie van hard te werken en in Eupen de drie punten te pakken. We moeten elke match heel serieus aanvatten. We moeten er echt voor vechten. Die punten zijn nu het belangrijkste."