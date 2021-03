Youri Tielemans dankt verrassende(?) ex-trainer: "Hij heeft me de ogen geopend"

Sinds 2019 speelt Youri Tielemans voor Leicester City, dit seizoen is hij al goed voor zeven goals en vijf assists bij de revelatie van het seizoen. De middenvelder dankt daarvoor ook een opvallende ex-coach.

Youri Tielemans is incontournable geworden bij Leicester City en doet het bovendien prima bij The Foxes. Hij speelde al 39 wedstrijden over alle competities heen bij het verrassende nummer 3 uit de Premier League.

Weiler

Zijn statistieken zijn goed, zijn werkethiek is prima en hij koppelt plezier aan professionalisme. De resultaten zijn er dan ook naar.

Met dank ook aan ... René Weiler: "Ik denk dat hij een van de mannen is die mijn ogen heeft geopend. Daar is mijn fysieke ontwikkeling begonnen. Hij had een beetje die Duitse mentaliteit, hé."