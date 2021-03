📷 Belgische clubs steunen massaal jaarlijkse Wereld Downsyndroomdag: spelers poseren met verschillende kousen

Zondag 21 maart stond opnieuw in het teken van de jaarlijkse Wereld Downsyndroomdag. De organisatie Downsyndroom Vlaanderen had enkele dagen geleden een oproep de wereld ingestuurd om steun te tonen aan mensen met het syndroom.

De organisatie die de actie elk jaar organiseert vroeg om, zoals altijd op 21 maart, twee verschillende sokken te dragen om zo je steun te betuigen aan personen met het Syndroom van Down.

Die boodschap is ook het voetbalwereldje niet ontgaan. Zaterdag poseerde Hans Vanaken al met zowel een oranje als een zwarte sok. Ook de beloften van Club Brugge volgden snel met een foto.

Morgen is het Wereld Downsyndroomdag. Daarom draag ik 2 verschillende sokken, want anders zijn is dik oké! Doe jij ook mee? 👊🏻❤️#Steunkousen #NoHeartNoGlory pic.twitter.com/LWPSQz1nOP — Hans Vanaken (@VanakenHans) March 20, 2021

Daarnaast waren ook de jongens van KRC Genk al vroeg uit de veren om hun kleurenmix van sokken aan de supporters te tonen. Bij Anderlecht mocht de piepjonge Lucas Lissens plaatsnemen voor de camera’s.

Ook bij Beerschot hebben ze de oproep niet zomaar laten passeren. Bij KV Kortrijk kreeg supporter Hannes zelfs even de tijd om te praten met aanvoerder Kristof D’Haene. KVK verraste hem met een onvergetelijke dag in het Guldensporenstadion. Het is mooi dat de clubs allemaal hun steentje bijdragen. Het levert natuurlijk ook mooie beelden op.