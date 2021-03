Mag nu ook KAS Eupen dromen van een plek in de top acht? "Mogelijk, maar we willen onszelf niet te veel druk opleggen"

KAS Eupen heeft zaterdagavond tijdens de 31ste speeldag van de Jupiler Pro League gemakkelijk gewonnen van Kortrijk (2-0). De score werd geopend na een fenomenale treffer van Julien Ngoy. De bekeruitschakeling behoort nu tot het verleden, maar hebben ze nu ook nog ambities voor de top acht?

Emmanuel Agbadou streek deze zomer neer in Eupen en vestigde zich al snel bij de Panda's. Tegen Kortrijk leverde de centrale verdediger opnieuw een zeer goede prestatie. "We zijn erg blij met deze overwinning en we willen het seizoen in stijl afsluiten. We moeten het momentum vasthouden en de fans en iedereen die in ons geloofde de komende weken nog laten genieten," zei de Ivoriaan na de wedstrijd.

Het leek een lange tijd onmogelijk, maar de top acht is nog steeds binnen handbereik voor de Duitstalige club. Ze tellen nauwelijks drie punten achterstand op Zulte Waregem: "Het is mogelijk, maar we willen onszelf niet te veel druk of stress opleggen met de play-offs. We willen er zoveel mogelijk van genieten en plezier hebben. We willen vooral onze kansen benutten en dan kunnen we elk team verslaan”, vertelde de 23-jarige centrale verdediger.