Lamkel Zé niet opgeroepen door Kameroen en dat doet pijn: "Ik dacht dat nationale ploeg voor beste spelers was"

Sinds begin 2021 is Didier Lamkel Zé de uitblinker bij Antwerp. De Kameroener lijkt wel beslissender dan ooit nu hij tegenwoordig diep in de spits staat. The Great Old zou bijna niet meer zonder hem kunnen maar toch is dat blijkbaar niet voldoende voor een selectie bij de nationale ploeg, opvallend.

Sinds zijn rehabilitatie van begin dit jaar is Didier Lamkel Zé goed op dreef bij Antwerp. Hij scoorde over alle competities dit seizoen al acht doelpunten op achttien wedstrijden. Tel daar ook nog eens zijn drie assists bij en dan weet u dat de Kameroener al een belangrijke rol heeft gespeeld voor The Great Old dit seizoen.

Kameroen

Met de interlandperiode die nu voor de deur staat leek het vanzelfsprekend dat Lamkel Zé geselecteerd zou worden voor de Kameroense nationale ploeg maar niets is minder waar. Hij wordt simpelweg gepasseerd door bondscoach Antonio Conceição. Die had voor de interlands tegen Kaapverdië en Rwanda namelijk geen plaats voor hem in de 26-koppige selectie.

Nochtans volgt de Portugees de Jupiler Pro League wel op de voet aangezien hij met Michael Ngadeu (Gent), Serge Leuko (Waasland-Beveren), Martin Hongla (Antwerp), Jean Onana (Moeskroen) en Serge Tabekou (Moeskroen) wel vijf spelers uit onze hoogste voetbalklasse in zijn selectie opnam en het is ook niet zo dat Kameroen zulke offensieve weelde heeft om de Antwerp-speler zomaar thuis te laten. Zelf is Lamkel Zé dan ook not amused.

Zware ontgoocheling

"Voor mij is de nationale ploeg voor de beste spelers. En op mijn plaats zie ik op dit moment niemand bij Kameroen”, zegt het enfant terrible aan Het Laatste Nieuws. “Ik dacht altijd dat ik mijn plaats had in de nationale ploeg. Niet dus. Nochtans vind ik dat men mij zou moeten oproepen, als ik mezelf bekijk. Je hebt een 10 nodig die de bal doet rondgaan, die het spel tussen verdediging en aanval verzorgt. Zo'n speler zie ik niet bij Kameroen. Ik ben heel ontgoocheld”, aldus Lamkel Zé.

Ook gisteren in de gewonnen topper tegen Club Brugge bewees hij nog maar eens zijn waarde voor Antwerp. Hij opende namelijk de score tegen de Bruggelingen en zette The Great Old zo op weg naar een 0-2 overwinning in het Jan Breydelstadion.