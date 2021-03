Mbokani is in juni een vrije speler en... solliciteert opnieuw in Brussel: "Het zou mooi zijn om op een dag mijn carrière af te sluiten bij Anderlecht"

Dieumerci Mbokani is op het einde van dit seizoen een vrije speler. De Congolees wil graag rond de tafel gaan zitten met Antwerp FC, maar ook een laatste avontuur bij RSC Anderlecht slaat hij niet af. Dit lijkt toch enorm op een spontane sollicitatie.

We schreven eerder al dat Dieumerci Mbokani RSC Anderlecht dankbaar is. “Zij gaven me als eerste een kans in Europa. Dankzij Anderlecht ben ik de speler geworden die ik vandaag ben. Ik voel me er nog steeds thuis én ik woon zelfs nog in Brussel.”

Mbokani stond in het recente verleden al héél dicht bij een terugkeer, maar uiteindelijk zag Michael Verschueren geen meerwaarde in de transfer. “Het zou mooi zijn om op een dag mijn carrière af te sluiten bij Anderlecht”, verrast Mbokani in Het Laatste Nieuws opnieuw met een sollicitatie.

“Anderlecht heeft momenteel degelijke spitsen”, ziet hij zichzelf nog steeds een plek afdwingen in het team van Vincent Kompany. “Het ontbreekt hen in de eerste plaats aan iemand die de jongeren kan begeleiden. Met voorin een beetje meer ervaring…”