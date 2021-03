🎥 Ryan Sanusi (Beerschot) duidt moeilijkste tegenstander uit competitie aan: "Als hij vertrekt, ben je sowieso te laat"

Beerschot blijft door de corona-uitbraak bij Charleroi toch een beetje gefrustreerd achter. Zij komen niet in actie en moeten dus vanuit de zetel toekijken vooraleer ze ook zelf nog een gooi kunnen doen naar een plek in de top acht. Geen wedstrijd, dus tijd om een speler voor de camera te halen.

De Mannekes kunnen terugkijken op een indrukwekkend seizoen. Beerschot vloog bij hun terugkeer naar het hoogste niveau serieus uit de startblokken en pronkte zelfs op de leidersplaats. De motor sputterde even tijdens een teleurstellende winterperiode waardoor ze de rol voorin moesten lossen.

Ze staat momenteel op een zevende plaats en mogen dus nog steeds aantreden in Play-off II. Ook Ryan Sanusi is bezig aan een sterke periode. Hij duidt in een interview met zijn club alvast de gevaarlijkste tegenstander uit de competitie aan: “Ik denk toch Junya Ito van KRC Genk. Die is zo snel dat je de bal meteen moet afpakken. Want als hij vertrekt, ben je te laat.”

Daarnaast stelde zijn werkgever ook de vraag voor welk nationale ploeg hij het liefst wil spelen. Het Kielse jeugdproduct beschikt namelijk over Nigeriaanse roots. Toch was hij duidelijk: “België. Het is de nummer één van de wereld en er spelen allemaal wereldsterren in de ploeg. Ik denk dat ik een beetje dezelfde stijl heb als Axel Witsel”, grinnikt de 29-jarige middenvelder.