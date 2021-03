Zorgt Antwerp nog voor spanning rond de titel in 1A? "Antwerp is een blijver"

Royal Antwerp FC pakte zondag de zege op Club Brugge en is daardoor zo goed als zeker van een plaatsje in PO1. Maar komt er nog spanning voor de titel?

Ondanks de zege van The Great Old is de achterstand nog altijd 16 punten. Dat is acht bij de start van de play-offs. “Als neutrale supporter hoop je dat de kloof voor de start van de play-offs nog wat verkleint, maar er moet al een wonder gebeuren om nog titelspanning te krijgen”, vertelt Czerniatynski aan GVA. “Club Brugge is gewoon twee keer sterker dan de rest.”

Ook Jan Ceulemans is benieuwd hoe het verder gaat. Komt Club Brugge de nederlaag snel weer te boven? “Voor hetzelfde geld krijgt Club nu een 'klopke' en wint Antwerp zijn drie resterende wedstrijden al zie ik dergelijk scenario zich niet voordoen”, vult Ceulemans aan.

Voor Ceulemans is het seizoen als geheel van Antwerp belangrijker dan die ene zege van zondag. “Het is gewoon knap dat Antwerp al quasi zekerheid verwierf over Play-off 1, ondanks het feit dat de nacompetitie in dit gekke seizoen slechts vier plaatsen telt. Na drie jaar aan de Belgische top mag je stilaan stellen dat Antwerp een blijver is.”