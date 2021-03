Ooit één van de jongste debutanten bij Club Brugge, nu verrast dat hij bij Jonge Duivels opgeroepen werd

Op 17 jaar, één van de jongste spelers ooit, debuteerde Brandon Baiye bij Club Brugge, maar verder dan twee invalbeurten kwam hij niet. Onder contract in Frankrijk, speelt hij nu op huurbasis in Oostenrijk.

Baiye debuteerde bij Club Brugge in 2018 in de Supercup tegen Standard. Hij viel nog in tegen Eupen, maar daar bleef het bij. “Na dat seizoen heb ik beslist om mijn contract niet te verlengen, meer moet je daar niet achter zoeken”, vertelt Baiye aan GVA. “Kijk, ik was gewoon heel trots dat ik als jeugdspeler van Club Brugge tot in het eerste elftal was geraakt. Dat is echt niet zo evident. Ik mocht twee keer invallen en trainde dagelijks met topspelers als Vormer en Vanaken. Daar heb ik heel veel opgestoken.”

Baiye versierde in de zomer van 2019 een contract van drie jaar bij de Franse tweedeklasser Clermont Foot. Hij speelde er echter geen enkele minuut, maar werd dit seizoen uitgeleend aan de Oostenrijkse tweedeklasser SC Austria Lustenau. Daar draait het wel goed, maar volgend seizoen wil hij weer bij Clermont aan de slag.

Dat hij opgeroepen werd voor de Belgische beloftenploeg kwam als een totale verrassing. “Ik geniet hier met volle teugen van. Er lopen veel talentvolle jongens rond op deze stage, spelers van Anderlecht en Club Brugge. Ik ben vereerd dat ik er opnieuw bij ben. Wat de toekomst brengt, dat weet ik niet. Ik hoop dat mijn profcarrière eindelijk gelanceerd is, maar de weg is nog lang.”