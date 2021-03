🎥 Problemen voor Nederland en Clement: Noa Lang geblesseerd van het veld bij U21 na botsing met ploegmaat

Noa Lang is ok op pad met de nationale ploeg maar met die van de U21 op het EK in Hongarije. Daar neemt de Nederlandse selectie het zaterdagavond op tegen Duitsland.

Ook Noa Lang stond aan de aftrap bij Jong Oranje maar de smaakmaker van de Belgische competitie kwam na een twintigtal minuten in aanraking met kapitein Koopmeiners.

Na een blessurebehandeling geeft Lang aan dat hij te veel last heeft aan de knie om nog door te gaan, hij ligt op de grond met de tranen in zijn ogen. UIteindelijk komt Ferdi Kadioglu in zijn plaats.

Een blessure voor Lang is ook slecht nieuws voor Club Brugge en Philippe Clement. Aan de vooravond van de start van de play offs ziet Clement zijn goudhantje liefst niet aan de kant staan met een blessure. Het is momenteel nog niet duidelijk of Lang langdurig out zal zijn.