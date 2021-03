Geen carrière bij de Rode Duivels voor Vanaken: "Gewoon de pech dat Kevin De Bruyne in België geboren is"

Hans Vanaken heeft geen grote carrière bij de Rode Duivels opgebouwd. Philippe Clement legt uit waarom een vertrek bij Club Brugge niet zou helpen.

Hans Vanaken en de Rode Duivels, het is nog niet tot een succesverhaal gekomen. Bondscoach Martinez ziet hem immers niet op de 10-positie zoals hij dat bij Club Brugge doet. “Hans zou dat wél kunnen bij de Rode Duivels, maar niet als een nummer 10 zoals Eden dat is – acties maken, dribbelen…”, zegt Philippe Clement aan HLN.

“Hans is meer iemand die een laatste pass kan geven, die een bal kan wegleggen in de ruimtes. Het probleem voor Hans is dat in de nationale ploeg die rol al is weggelegd voor De Bruyne. Twee van die profielen naast elkaar is inderdaad misschien te veel van het goede. Hans heeft gewoon de pech dat Kevin De Bruyne in België is geboren. Zoniet had zijn carrière bij de Rode Duivels er helemaal anders kunnen uitzien.”

Volgens Clement zou een stap naar een buitenlandse ploeg daarbij niet helpen, ook al kiest Martinez bijvoorbeeld wel Trossard uit de Premier League boven Vanaken. “Dat vind ik dus niet. Met alle respect, maar goed zijn bij Brighton is niet beter dan goed zijn bij Club. Barcelona gaat niemand weghalen bij Brighton.”