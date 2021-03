Toen een Belg regeerde in Praag: Raymond Braine, de man waarvan Dries Mertens het record afsnoepte

De Rode Duivels gaan in Tsjechië op zoek naar 6 op 6 in de WK-kwalificatiegroep voor het WK 2022. Lang geleden was er al eens een Belg koning in Praag.

Raymon Braine (1907-1978) was een van de eerste grote sterren van het Belgische voetbal. Hij wordt wel gezien als de Eden Hazard van zijn tijd en was een echt icoon. De aanvaller scoorde 141 keer in 142 wedstrijden voor Beerschot en was een locale held. Doordat hij ook cafébaas was mocht hij uiteindelijk wel niet naar het WK 1930 met de Belgen, een grote gemiste kans. Praag Braine zelf? Die trok dan maar naar Tsjechië, waar hij uiteindelijk jarenlang zou spelen en prof zou worden bij Sparta Praag - de eerste Belg die prof werd in het buitenland. Hij werd er een grote ster en won er zelfs een Europese Beker (Mitropacup 1935) en scoorde 128 keer in 106 wedstrijden. Raymond Braine zag dat record van 128 doelpunten van één Belg in het buitenland pas recent door ene Dries Mertens voorbijgestoken worden. Het record hield dus niet minder dan 82 jaar stand - tot Mertens in 2018 dus het record verbeterde en zich toe wist te eigenen.