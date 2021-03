Geblesseerde Noa Lang verlaat selectie en keert terug naar Club Brugge

Jong Oranje is nog niet uitgeschakeld op het EK U-21 maar de geblesseerde Noa Lang verlaat zondag al de selectie en keert opnieuw naar Club Brugge.

Na zo'n twintig minuten in het duel tegen Duitsland kwam Lang onzacht in aanraking met zijn kapitein Teun Koopmeiners. De smaakmaker van de Belgische competitie moest in tranen van het veld stappen met een geblesseerde knie.

Hij is zondag onderzocht geweest door de medische staf en kan dinsdag al zeker niet spelen in de laatste groepswedstrijd tegen Jong Hongarije. Daarop besloot de medische staf in samenspraak met de bondscoach om Lang te laten terugkeren.

Het is onmogelijk om nog een vervanger op te roepen en dus blijft Jong Oranje met 22 fitte spelers achter. Kapitein Koopmeiners is echter geschorst en ook niet inzetbaar. Het wordt dus een helse opdracht voor de Nederlanders om zich nog te kwalificeren voor de knock-out fase van het toernooi.