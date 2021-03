Clement blikt terug op Europees parcours: "Met Dost in augustus er al bij had het er heel anders uitgezien"

Club Brugge is nog altijd de gedoodverfde titelfavoriet uiteraard. Maar voor het seizoen had blauw-zwart - en Philippe Clement in het bijzonder - ook een Europese kwartfinale vooropgesteld. Die is er niet gekomen en dat wringt wel.

Vorig jaar had Club al kans om te overwinteren in de Champions League en ook dit seizoen waren ze er kort bij. Uiteindelijk werd het een uitschakeling in de Europa League en dat stak. Het belangrijkste moment was misschien wel in de thuismatch tegen Lazio, toen blauw-zwart altijd had moeten winnen.

Philippe Clement ontbrak toen wel een deftige diepe spits. "In die thuiswedstrijd tegen Lazio deden we heel veel goed tot aan hun zestienmeter. Met Bas Dost al in augustus bij Club had ons parcours in de Champions League er anders uitgezien – daar is intussen iedereen binnen de club van overtuigd. Jammer genoeg leende de markt er zich niet toe in de zomer. Je hebt kunnen zien: Dost heeft ons in de voorbije maanden al een paar keer over de streep getrokken – hij brengt ervaring en kwaliteit", klinkt het in HLN.