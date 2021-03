Wanneer zitten er hier toeschouwers in de tribune? "De regering vertrouwt uitsluitend op virologen"

Zaterdagavond speelde Nederland tegen Letland voor 5.000 supporters. Een proefproject, maar in ons land is dat nog steeds niet aan de orde.

Het voelde zelfs een beetje onwennig aan om voetbal met supporters te zien. In Nederland kon het afgelopen weekend wel voor de interland van Oranje tegen Letland. Een test, waarin met Bert Blocken ook een hoogleraar uit ons land meewerkte.

"Deze test lijkt onze berekening te bevestigen, namelijk dat de allerbelangrijkste factor de weersomstandigheden zijn”, klinkt het bij Bert Blocken, hoogleraar bouwfysica van de KU Leuven/TU Eindhoven in HLN. “Nu moeten we een model ontwikkelen dat toestaat om op basis van het weerbericht te voorspellen hoe veilig het is en of er dus ingrepen moeten volgen, zoals betere ventilatie."

Op de vraag waarom dat in ons land niet mogelijk is, maar in Nederland wel, reageert Blocken kort en krachtig."De regering vertrouwt uitsluitend op de virologen, waardoor andere experten niet aan bod komen. Zo loop je achter de feiten aan."