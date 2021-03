Twaalf jaar later scoort een speler van blauwzwart voor Duivels: "Club Brugge op kaart gezet"

Hans Vanaken scoorde in het duel tegen Wit-Rusland twee goals. Het was al even geleden dat iemand van blauwzwart scoorde voor de Duivels.

Twaalf jaar om precies te zijn. Die eer kwam toen Wesley Sonck toe, met een goal tegen Qatar. Toch was de uitblinker van Club Brugge blij met zijn prestatie. “Fijn dat we Club Brugge op de kaart zetten, fijn ook dat ik twee keer kon scoren”, klonk het bij Vanaken. Vanaken zegt met die prestatie een signaal te hebben gegeven aan de bondscoach. “Het hadden er meer kunnen zijn, maar ik ben heel tevreden. Ik denk dat mijn prestatie er mag zijn. Nu is het zaak om tonen aan de bondscoach dat ik klaar ben om mee te gaan naar het EK en dan zullen we zien wat zijn beslissing wordt.” De focus wordt nu helemaal verlegd naar de titelstrijd met Club Brugge. “Nu keer ik terug naar Club Brugge en daar wil ik dezelfde prestaties doortrekken”, besloot Vanaken.