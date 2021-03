Pro League blijft hopen op voetbal mét supporters dit seizoen met enorme bezettingsgraad: "Protocollen liggen al even klaar"

De Pro League hoopt nog steeds vurig op voetbal mét supporters dit seizoen. Of dat nog mogelijk is? De kans lijkt klein, maar toch. "De protocollen liggen klaar."

De play-offs beginnen pas in mei en mogelijk is er dan wel alweer iets (meer) mogelijk wat betreft toeschouwers in het stadion.

De protocollen zijn alvast gemaakt door de Pro League. "Ze liggen al sinds februari klaar", aldus woordvoerder Stijn Van Bever bij Het Laatste Nieuws.

35%

In Nederland was er ondertussen een interland met 5000 supporters, mogelijk liggen in dat soort plannen ook mogelijkheden voor de Pro League - met een bezettingsgraad van liefst 35 procent in de protocollen.

"We willen in mei weer supporters in het stadion", herhaalt Van Bever ferm. De toekomst zal het allemaal uitwijzen ongetwijfeld ...