Antwerp-middenvelder staat nog maar net terug op het trainingsveld maar scheurt opnieuw kruisband

U kon het hier vanmiddag al lezen dat Sander Coopman tijdens de training door zijn knie is gezakt, net dezelfde linkerknie die hem bijna een jaar aan de kant hield. En het verdict is hard...

Want volgens Het Nieuwsblad heeft de middenvelder van Antwerp opnieuw zijn kruisband gescheurd, net als in juli. Coopman ging in duel met Aurelio Buta en zou slecht neergekomen zijn. Het was meteen duidelijk dat er iets grondig mis was bij Coopman.

Enkele weken geleden verscheen Coopman opnieuw op het trainingsveld bij Antwerp na een lange revalidatieperiode. In een filmpje gemaakt door de club zei hij dat hij toch hoopte op enkele speelminuten dit seizoen, al zou dat heel optimistisch zijn besefte hij.

Het vizier zal nu op het seizoen 2021/2022 gericht moeten worden, al zal het vooral mentaal niet eenvoudig zijn voor Coopman. Hij zal in totaal hoogstwaarschijnlijk meer dan een jaar geen wedstrijd gespeeld hebben bij een comeback.