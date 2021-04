Beerschot-voorzitter Francis Vrancken: "We willen nog sneller professionaliseren, vandaar deze stap"

Vrijdagmiddag stelde Beerschot met Manisha Thakker en Frédéric Van den Steen twee nieuwe bestuursleden voor. Na de nieuwe aandelenstructuur alweer een verandering achter de schermen op het Kiel. "Wij willen vooruit", klinkt voorzitter Vrancken ambitieus.

Beerschot-voorzitter Francis Vrancken stelde met de nodige égards Manisha Thakker en Frédéric Van den Steen voor. "We hebben ons dit seizoen op het veld laten gelden. Maar ook naast het veld willen we ons laten gelden. Dit zijn dan ook twee toptransfers voor Beerschot, dit is een immense stap vooruit", aldus Vrancken.

"Manisha zat al in onze adviesraad, maar maakt vanaf nu deel uit van de Operational Board. We zijn er trots op dat zij vanaf nu lid is van het dagelijks bestuur, dat uit zes personen bestaat."

Frédéric Van der Steen (50) is vanaf volgende week dan weer de nieuwe CEO van de Mannekes. "Frédéric gaat full time aan de slag bij de club. Hij neemt de dagelijkse leiding van de club op zich, samen met Academy Manager Davy De Smedt en Technisch Manager Sander Van Praet. We hebben met verschillende mensen gesproken, maar het was essentieel dat de klik er was met Davy en Sander. En het was snel duidelijk dat dat het geval was. Alle drie zijn ze erg ambitieus om te blijven groeien met Beerschot. Dat heeft de doorslag gegeven", aldus Vrancken.

Door de komst van Frédéric Van den Steen zet Gunther Dieltjens, die pro bono algemeen directeur was een stapje terug. "Voor alle duidelijkheid: Gunther blijft actief binnen de club. Hij blijft deel uitmaken van het bestuur en zal Frédéric mee ondersteunen. Maar vergeet niet dat Gunther nog andere zaken aan zijn hoofd heeft (Dieltjens is eigenaar van enkele horecazaken, nvdr.). Als club willen we nog sneller professionaliseren, nog sneller stappen zetten op korte termijn. Daarvoor moest hier iemand full time zijn. Ik denk dat dit een mooie timing is om deze stap te zetten. Of er nog iemand zal bijkomen? Wij willen vooruit, zowel op als naast het veld. Als daar mensen voor nodig zijn, dan moet dat. Dat zullen we de komende weken in kaart brengen", besluit de voorzitter van Beerschot.