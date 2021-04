🎥 Heel wat schitterende goals in de maand maart in de Jupiler Pro League: welk doelpunt is uw favoriet?

Er waren in de maand maart opnieuw opnieuw heel wat mooie doelpunten in de Jupiler Pro League. De Pro League heeft nu een overzicht gemaakt van de mooiste doelpunten en u kan stemmen op het doelpunt van de maand.

OHL is hofleverancier met drie spelers, want de genomineerden zijn Xavier Mercier, Mousa Tamari en Casper De Norre (OHL), Birger Verstraete (Antwerp) en Julien Ngoy (Eupen). Welk doelpunt krijgt uw stem? Laat het ons weten in de reacties!

A lot of good goals in the #JPL in March! 😍



Which one gets your vote? https://t.co/nzbQIxyOQb 👈 pic.twitter.com/DoAwOstRh6