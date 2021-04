Scheidsrechters bekend voor speeldag 32 in de Jupiler Pro League: Erik Lambrechts fluit topper tussen Antwerp en Anderlecht

De scheidsrechters voor de 32e speeldag in de Jupiler Pro League zijn bekend. De topper van het weekend tussen Antwerp en Anderlecht zal gefloten worden door Erik Lambrechts. Met Standard-KAA Gent staat er nog een andere topper op het programma en deze wedstrijd zal onder leiding staan van Nicolas Laforge.

Een overzicht van de andere scheidsrechters kan u hieronder terugvinden. Zo zal onder meer Jasper Vergoote de wedstrijd tussen KV Kortrijk en Club Brugge leiden en fluit Jan Boterberg OH Leuven-KRC Genk.

