Uitleenbeurt Ferdy Druijf verloopt nog niet zoals verhoopt: "In hetzelfde schuitje als bij AZ"

Ferdy Druijf trok op uitleenbasis naar KV Mechelen om aan spelen toe te komen. Ook bij Malinwa moet de Nederlandse spits zich vooral tevreden stellen met invalbeurten, en dat knaagt.

"Vier basisplaatsen en tien invalbeurten, dat is... teleurstellend", geeft Ferdy Druijf aan in Gazet van Antwerpen. "Ik ben naar hier gekomen om te spelen en nu zit ik in hetzelfde schuitje als bij AZ. Ik baal hier enorm van, want ik had op meer kansen gerekend. Ik hoop op een kentering in de laatste drie duels."

Als KV Mechelen naast een PO-ticket grijpt, zou het seizoen er half april al kunnen opzitten voor Druijf en co. "Ze hadden me het format hier wel wat uitgelegd, maar ik wist écht niet dat het zo vroeg gedaan kon zijn."

Malinwa bedong een (forse) aankoopoptie op Druijf. Al is het maar de vraag of KV die zal lichten. "In principe wil ik blijven, ja. KV Mechelen is een ambitieuze club, maar ik wil elke week spelen. Da's het belangrijkste. En de clubs moeten het eens raken over de transfersom. Ik kan niet niet in de portemonnee van KV kijken", besluit de Nederlander.