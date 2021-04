Kompany meent dat er niets is blijven hangen tussen hem en Vercauteren: "Ik heb het EK opgegeven om hier trainer te worden"

Antwerp tegen Anderlecht staat ook in het teken van Frank Vercauteren tegen Vincent Kompany. De twee hebben een heel verleden, maar het meest recente bleef natuurlijk hangen: Kompany die overnam als trainer en Vercauteren die moest vertrekken.

De vraag is dan ook: hoe gaat de begroeting tussen beide sterke persoonlijkheden verlopen na al wat er gebeurd is? "Die gaat hartelijk zijn", beweert Kompany. "Franky is een belangrijk persoon geweest in mijn carrière. Ik heb mijn debuut onder hem gemaakt als speler en ook mijn debuut als trainer. Ik heb heel veel respect voor hem."

Maar bleef er dan niets hangen van wat er begin dit seizoen gebeurde? "Kijk, je moet alles in zijn context plaatsen. De beslissing die ik nam, was niet in mijn belang, maar wel in het belang van de club. Ik had nog de ambitie om het EK te spelen, maar op een gegeven moment moest er duidelijkheid komen over mijn rol. Frankie of Vincent was in deze ook niet belangrijk. Er moest een beslissing genomen worden in het belang van de club. Het was geen makkelijke keuze, ik heb er ook zaken voor moeten opgeven."

"Door Covid werd het EK ook een jaar opgeschoven en heeft mijn keuze zich versneld. Er moest transparantie komen."

Tactisch

Beide heren kennen elkaar dus door en door en het wordt dus moeilijk om voor tactische verrassingen te zorgen. "Ik denk wel dat ik weet wat hij in de kleedkamer gaat zeggen en hij weet wat ik in mijn kleedkamer ga zeggen. We kunnen proberen elkaar tactisch te verrassen, maar daar hangt het niet van af. Het gaat ook om automatismen."

Het wordt ook een clash van verschillende stijlen. Terwijl Antwerp meer fysiek speelt, moet Anderlecht het hebben van zijn combinaties. "Dat is waar. Maar Antwerp heeft ook zoveel meer. Bekijk die goal tegen Club Brugge, waar de keeper uittrapt en het razendsnel richting doel gaat. Wij moeten het maximum uit onze kern halen. Dan kunnen we matchen zoals tegen bijvoorbeeld Genk spelen."