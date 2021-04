OH Leuven doet het heel goed bij hun terugkeer in de Jupiler Pro League. Ze geloven rotsvast dat ze nog play-offs kunnen spelen. Al lijkt dan wel een goed resultaat tegen Racing Genk cruciaal.

Op de website van OH Leuven blikte trainer Marc Brys vooruit naar de belangrijke wedstrijd tegen Racing Genk. Een goed resultaat tegen Racing Genk en de kans om play-offs te spelen vergroot aanzienlijk. “Gaandeweg sloop in de groep de ambitie om play-offs te spelen”, zegt Marc Brys. “Hopelijk kunnen we dat doel de komende weken bereiken. We verdienen dat ook gewoon omdat we goeie wedstrijden speelden en een knap parcours hebben afgelegd.”

“We gaan er maandag vol tegenaan en proberen die match te winnen”, klinkt Brys strijdvaardig. “We hoeven ons geen nodeloze druk op te leggen, maar net te genieten van de luxepositie waarin we ons bevinden."

Brys zal alvast niet op de bank plaatsnemen nu maandag. Want in de wedstrijd tegen KV Mechelen liep hij een rode kaart op en moet hij plaatsnemen in de tribune.