Oostende kan waanzinnig exploot realiseren: "Weet niet hoeveel punten Beerschot en Leuven hebben" en "Marc Coucke? Ik ken de historie ..."

KV Oostende kan op zaterdagnamiddag tegen hekkensluiter Waasland-Beveren meteen een prima zaak doen én mits winst extra druk op de ketel zetten bij Anderlecht en co. KV Oostende-CEO Gauthier Ganaye beschouwt voor met enkele ferme quotes.

De 32-jarige CEO van KV Oostende wil uiteraard graag naar play-off 1, maar is niet bezig met Anderlecht of Marc Coucke: "Ik ken de geschiedenis, maar ik ben een buitenstaander. Ik ben niet bezig met Marc Coucke", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Druk? Onvermijdelijk

"Anderlecht derde en wij vierde, dat is voor mij even goed. De positie waarin wij ons bevinden is formidabel, ik ben ervan overtuigd dat we play-off 1 gaan halen."

"Of Beerschot de grootste concurrent is? Ik weet niet hoeveel punten zij en OH Leuven hebben. Natuurlijk praat je over Anderlecht, want zij zijn dé club. Of de stress ook bij ons gaat komen? Onvermijdelijk."