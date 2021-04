Geen Avenatti bij Antwerp, Cullen geschorst bij Anderlecht

Antwerp ontvangt maandagavond RSC Anderlecht in de 32ste speeldag van de Jupiler Pro League. Beide ploegen maakten hun selectie bekend. Anderlecht kan een zeer mooie zaak doen in strijd voor Play-Off 1 nu zowel KV Oostende als Beerschot hun wedstrijden deze speeldag verloren hebben.

Bij Antwerp loopt de ziekenboeg stilaan leeg. Coach Franky Vercauteren kan nagenoeg op elke speler in zijn ploeg rekenen behalve de onfortuinelijke Sander Coopman die eerder deze week slecht naarkwam op training en waarbij na onderzoek bleek dat voor de 2de keer in minder dan een jaar tijd zijn voorste kruisband afgescheurd is. De Kroatische doelman Davor Matijas is ook out.

Vercauteren selecteerde dan ook een brede kern. 22 spelers staan op de lijst. Enkel de namen van Avenatti en Nsimba ontbreken. Avenatti, op huurbasis van Standard, verzamelde amper één minuut speeltijd. Voorts zat hij op de bank. Nu ontbreekt hij dus helemaal.

RSC Anderlecht

Ook Anderlecht maakte de selectie van coach Kompany bekend. Paars-Wit kan terug op Cobbaut rekenen nadat hij tijdens de wedstrijd tegen KRC Genk last kreeg van het dijbeen en geblesseerd moest vervangen worden. Voor de wedstrijd tegen Zulte Waregem moest hij daardoor verstek geven. Ook Kemar Lawrence maakt zijn rentree. Verdediger Lucas Lissens verliest dus zijn plaats in de 21-koppige selectie. Ook Cullen ontbreekt, hij is voor deze partij geschorst.