Racing Genk recupereert Heynen en Kouassi voor duel met Leuven, Lucumi blijft thuis

Racing Genk heeft zondag de selectie vrijgegeven die op paasmaandag naar Leuven trekt voor een belangrijk duel in de strijd voor een play off 1-ticket.

Na het verlies van Oostende tegen hekkensluiter Waasland-Beveren kan Racing Genk maandag profiteren door wat extra voorsprong te nemen in de strijd voor play off 1. Daarvoor moet het wel winnen tegen OHL, geen gemakkelijke opgave aangezien de Leuvenaars aan een uitstekend seizoen bezig zijn.

Racing Genk komt ongeschonden uit de interlandbreak, er komt geen geblesseerde international terug. Toch zullen ze niet op volle sterkte richting Leuven afreizen want Dries Wouters is nog niet volledig fit en Jhon Lucumi is geschorst na zijn 5e gele kaart tegen Standard.

Bryan Heynen viel tegen Standard nog geblesseerd uit en er werd gevreesd voor een lange blessure maar hij is toch fit geraakt. Ook Eboué Kouassi zit opnieuw in de selectie. De jonge doelman Tobe Leysen schuift door het vertrek van Vukovic op in de pikorde en wordt tweede doelman, Vic Chambaere is derde doelman nu.