🎥 KV Oostende kloeg over afgekeurde goal, maar kwam hier zelf ook goed weg

Bij Oostende was er veel te doen over het afgekeurde doelpunt, maar er waren wel meer discutabele fases in die match. Zo had Frederik Jäkel al vroeger de douches mogen opzoeken.

Jäkel haalde ook Michael Frey onderuit. De ref besliste dat het geel was, maar Jäkel leek ons toch absoluut de laatste man te zijn. 🟨 | Ontsnapt @kvoostende hier aan rood na deze overtreding op Michael Frey? 🤔 #KVOWBE pic.twitter.com/W7PoZYLUfD — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 3, 2021