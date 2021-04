Carcela trok Standard over de streep met schitterende assist: "Ik heb me geamuseerd"

Het blijft toch een raar zicht op Mehdi Carcela op de bank te zien beginnen bij Standard. De creatieve middenvelder is dit seizoen niet zeker van zijn plaats, maar maakte tegen Gent wel het verschil.

De assist op Balikwisha was van uitzonderlijke kwaliteit, zoals enkel Carcela ze in de Luikse kern kan droppen. "We plukken eindelijk de vruchten van ons werk", zei hij na de match. "We gaven weer verschillende cadeaus weg, maar het draaide toch nog goed uit. We hebben ons spel kunnen opleggen in de tweede helft en toonden mooi voetbal."

Over zijn assist was hij uiteraard tevreden. "Die pass geeft me veel voldoening. Ik heb me geamuseerd. Al is die tweede penalty toch wel wat zuur. Hij was toch heel licht? Zelfs als Bodart geen fout maakt, had Nurio nooit meer kunnen voorzetten of trappen. En hij maakte geen fout."