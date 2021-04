RSC Anderlecht hoeft zich nog geen illusies te maken: "Verwacht mijn Club Brugge daar beter combinerend"

Club Brugge had het zeker niet makkelijk op bezoek bij KV Kortrijk, maar won uiteindelijk wel. Volgend weekend wacht een trip naar ... Anderlecht.

"Het veld van Kortrijk was moeilijk bespeelbaar en klein", aldus Philippe Clement in zijn reactie na de 1-2 zege in het Guldensporenstadion (lees er HIER nog eens meer over!)

Meer combinerend

Maar dat hoeft niets te zeggen over de match in Anderlecht op de volgende speeldag: "Dat wordt een heel andere wedstrijd."

"Anderlecht is ook een ploeg die wil voetballen en het veld is ook groter. Ik verwacht een beter combinerend blauw-zwart daar. We lossen het al een heel seizoen voetballend op, behalve tegen Kortrijk dan."