Vandevoordt toont tegen OHL (opnieuw) mentale weerbaarheid: "Zo snel mogelijk vergeten en verder"

Maarten Vandevoordt moest lange tijd werkloos toekijken. Een kwartier voor tijd leek de goalie antiheld te worden. Niets was minder waar, want met een prima reflex deed hij de wedstrijd uiteindelijk (opnieuw) kantelen.

Een indraaiende vrije trap van Mercier werd door Vandevoordt (19) compleet verkeerd ingeschat. Via de vingertoppen hobbelde het ongevaarlijke balletje binnen. Uitvluchten zocht de jonge Truienaar na afloop allerminst. "De wind? Tja, misschien speelde dat mee. Maar ik moest hem gewoon hebben. Dan is het als keeper zaak om je daar meteen over te zetten, te vergeten en verder te gaan."

En of de youngster daarin slaagde. Net als vorig jaar in het CL-duel tegen Napoli toonde Vandevoordt dat hij op mentaal vlak uit het goede hout gesneden is. Enkele minuten na de gelijkmaker schudde Vandevoordt deze reflex uit de mouwen. Levensbelangrijk, zo bleek. In plaats van 2-1 werd het twee minuten later 1-2 en 1-3.

"Ik ben op een redelijk goed niveau bezig", vertelde VDV bescheiden. "Het kan altijd beter. Ik ben nog jong en besef dat ik nog veel stappen kan zetten."