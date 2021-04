KV Mechelen hakt deze week knoop door over huurling, maar lijkt er niet mee door te gaan

KV Mechelen was tegen STVV niet op de afspraak. Wouter Vrancken nam na de match zijn spelers op de korrel, maar eentje ontsnapte aan zijn banbliksems.

Ferdy Druijf kreeg de voorkeur op de Camargo en de Nederlander miste een grote kans. Maar Vrancken ws clement voor zijn spits. "Het missen van die kans is zowat het enige wat we hem kunnen verwijten. Voor de rust was hij de enige die inzet en werkkracht toonde, de enige die iets probeerde te doen", zei hij.

Druijf zit deze week samen met het bestuur van Mechelen, weet GvA. Maar de verwachting is dat hij te duur zal zijn om definitief over te nemen van AZ. KVM heeft wel een aankoopoptie.