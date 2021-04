Ex-Antwerpspeler Abdoulaye Diakité blikt terug naar zijn gekste wedstrijd met Antwerp: "Joren Dom nam de handschoenen over en nam plaats in doel"

In een niet zo ver verleden speelde Antwerp nog mee in 1B voor de promotie naar eerste klasse. Ook Beerschotspeler Joren Dom kwam toen uit voor The Great Old. Toenmalig ploeggenoot Papé Abdoulaye Diakité haalde een leuke anekdote boven over Joren Dom als doelman tijdens een bekerwedstrijd in 2014.

In 2014 kwam Papé 'Abdoulaye' Diakité nog uit voor de Antwerpse ploeg. De Senegalees speelt tegenwoordig in China voor Hồ Chí Minh City in the V. League. Maar hij denkt nog vaak terug aan zijn tijd bij 'de Reds'.

Een wedstrijd die nog vers in zijn geheugen zit, haalt hij dan ook vaak boven als leuke anekdote.

De match vond in het begin van het seizoen plaats. Op 17 augustus 2014 trok de ploeg naar het stadion van Tempo Overijse voor een bekerwedstrijd.

Beide ploegen hielden elkaar die wedstrijd goed in evenwicht. Toenmalig Antwerpcoach Richard Stricker liet die wedstrijd trouwens ook Stallone Limbombe en Seïd Khiter debuteren.

De Ghanese William Owusu was spits van dienst.

Diakité speelde als centrale verdediger naast Gertjan Martens voor doel. Doelman van dienst die wedstrijd was Jorn Brondeel. Of toch tot in de slotminuten van de reguliere tijd, vertelt Diakité:

"Brondeel kreeg in de slotminuten een rode kaart na een opstootje met enkele fans achter doel. In minuut 89 moest gaan douchen, maar onze coach had alle wissels al gebruikt! Nog voor ik het doorhad keken Martens en de coach mij aan. Ik had het begrepen. Ik zat met de gebakken peren en moest plaatsnemen in doel. Het leek ook de meest logische keuze op dat moment. Ik ben een verdediger en ben verder ook 1 meter 94 groot. Alleen, ik heb totaal geen ervaring in doel? Ik werd zo nerveus nadat ik het truitje over mijn hoofd had getrokken dat ik de handschoenen niet eens aankreeg!", aldus een lachende Diakité.

"Ja, nu kan ik ermee lachen ja. Maar toen... Ik trilde helemaal op mijn benen. En onze fans waren er ook niet gerust in. Het leek wel alsof iedereen hun adem inhield. Je kon een speld horen vallen in het stadion. Zelfs de supporters van Overijse waren stil. Of zo leek het voor mij toch. Ik verkeerde in totale shock dus het kan ook gewoon zijn dat i het allemaal niet meer registreerde."

De wedstrijd leek in verlengingen te gaan. Antwerp ging het zonder echte doelman moeten redden. Diakité bleef prutsen met de handschoenen en maakte zich op om tussen de palen te gaan staan.

"Met knikkende knieën wilde ik richting doel wandelen toen plots Joren Dom de handschoenen uit mijn handen nam. Ik kom hem wel kussen op dat moment. Ik was zo opgelucht dat ik bijna kon huilen. Het is één ding om dat tijdens een gewone wedstrijd te moeten doen, maar wij wilden echt zo ver mogelijk geraken ik de beker...", vertelt Diakité.

"Joren nam plaats onder de lat. In de 95ste minuut moest hij al eens echt tussenkomen. Het leek wel alsof hij nooit op een andere positie gespeeld had. Uiteindelijk kopte Owusu aan de overkant een hoekschop binnen en barstte het feest los. The Great Old mocht verder bekeren. Ik ben er zeker van dat veel Antwerpfans zich die wedstrijd nog herinneren. We hadden de scheidsrechter echt niet aan onze kant toen, maar het geluk duidelijk wel", sluit Diakité lachend af.