Titels maar ook 'wat als-gevoel' blijven bij over carrière Defour: "Eén van onze beste middenvelders uit laatste 20 jaar"

Het afscheid van Steven Defour als profvoetballer is nu niet veraf meer. Defour kondigde op zijn sociale media aan te stoppen met voetbal aan het einde van dit seizoen. Het talent van de centrale middenvelder stond buiten kijf. Op basis hiervan had zijn carrière net iets meer mogen opleveren.

Het afscheid van Defour was een item in La Tribune. "Als ik denk aan Steven Defour, denk ik aan de titel van Standard in 2008, de Gouden Schoen die hij overhandigd kreeg van Zidane, en de match die hij toen gespeeld heeft", aldus filmregisseur Stephan Streker.

© photonews

Ook Philippe Albert denkt terug aan de Standard-jaren van Defour. "Op jonge leeftijd had hij al alles gewonnen in België. Het is spijtig dat het in het buitenland minder goed is gelukt. Als je alles al hebt meegemaakt in België, is het altijd meer aangenaam om in het buitenland te eindigen op een positieve noot. Spijtig genoeg voor hem is dat niet gelukt. Hij blijft één van onze beste middenvelders uit de laatste twintig jaar."

Mede door verkeerde beslissingen is misschien niet alles uit zijn voetballoopbaan gehaald. Cécile de Gernier, huidig voetbalster bij Standard, hoopt dat andere jonge talenten hier lessen uit trekken. "Ik denk dat de manier waarop zijn carrière verlopen is, dat dit een voorbeeld kan zijn voor jongeren om een betere weg te volgen."