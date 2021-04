Beerschot gaat nu vol voor play-off 2: "Na zo'n mooi seizoen wil je jezelf belonen"

Beerschot heeft woensdagavond een belangrijke stap gezet richting play-off 2. Dankzij een 2-1 overwinning tegen Charleroi staat de ploeg van Will Still nu op de zesde plaats in het klassement.

Beerschot heeft deze avond voor het eerst sinds november thuis nog eens kunnen winnen. De ploeg haalde het met 2-1 van Charleroi. Het winnende doelpunt van Holzhauser viel pas in het absolute slot van de wedstrijd.

Will Still was uiteraard bijzonder tevreden met de overwinning. Vooral de eerste helft kon hem bekoren. "Ik vond over het algemeen dat we de drie punten verdienen. We waren zeer goed in eerste helft qua organisatie, balbezit en kwaliteit aan bal. We hebben een paar heel goede kansen bij elkaar gevoetbald, waaronder de penalty. De attitude van de spelers was juist en helpt om zo’n helft te spelen", aldus de trainer van Beerschot.

Nu wil Still vol voor play-off 2 gaan. "Na zo’n mooi seizoen wil je jezelf belonen en play-off 2 halen. Voor een club die van tweede klasse komt is het de mooiste beloning. We hebben gezegd dat we er nu voor gaan, want het zou jammer zijn als we het niet meer halen na zo’n seizoen. Nu op naar zondag, want dan wacht een belangrijke thuiswedstrijd tegen KV Oostende."