Krijgt Peter Verbeke deze zomer wél budget? 'Raad van Bestuur van Anderlecht gaat kapitaalinjectue (eindelijk) goedkeuren'

Peter Verbeke hoopt deze zomer met enkele extra miljoenen de transfermarkt te kunnen verkennen. De langverwachte kapitaalsinjectie voor RSC Anderlecht is alvast zo goed als rond.

La Dernière Heure weet dat de Raad van Bestuur van RSC Anderlecht het herstelplan in april wil goedkeuren. Dat wil zeggen dat de langverwachte kapitaalinjectie zal worden doorgevoerd.

Het verse geld zal ervoor zorgen dat paars-wit financieel wat meer ademruimte krijgt. Voor de duidelijkheid: dat wil niet noodzakelijk zeggen dat er deze zomer geen jeugdproduct zal verkocht worden.

Eindelijk budget?

Enkel op die manier krijgt Peter Verbeke enkele miljoenen ter beschikking om versterkingen binnen te halen. De financieel directeur van Anderlecht had vorige zomer amper vijf miljoen euro in zijn zakken, terwijl hij het in januari zonder een eurocent moest zien te rooien.